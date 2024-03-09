Защитник «Спартака» Орлов: «В «Нью-Джерси» меня ждут»

Защитник «Спартака» Даниил Орлов заявил, что «Нью-Джерси», который выбрал его на драфте, ждет его в НХЛ.

«Вероятность, что права на меня там могут обменять, есть. Агенты со мной на связи. В любой момент мне могут позвонить. Но все, что я слышу от них, больше касается положительной стороны и того, что меня там ждут», — приводит слова Орлова ТАСС.

«Нью-Джерси» выбрал Орлова на драфте НХЛ-2022 в четвертом раунде под общим 110-м номером.

В текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 20-летний защитник сыграл 60 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.