В «Вашингтоне» отреагировали на обмен Кузнецова в «Каролину»

Пресс-служба «Вашингтона» в своих социальных сетях опубликовала сообщение, посвященное уходу форварда Евгения Кузнецова в «Каролину».

«Кузнецов сыграл важную роль в нашем успехе и навсегда вписал себя в нашу историю. Спасибо за воспоминания и желаем удачи, Кузи!» — говорится в сообщении «Вашингтона».

Об обмене Кузнецова стало известно 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получат пик третьего раунда драфта НХЛ в 2025 году. Кроме того, «Вашингтон» удержит 50 процентов зарплаты 31-летнего россиянина.

В составе «столичных» форвард сыграл 723 матча, в которых набрал 568 (171+397) очков.