«Нью-Джерси» победил «Питтсбург» в овертайме, Гусев пропускал игру

«Нью-Джерси» победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дьяволы» переиграл соперника в овертайме — 2:1.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев не попал в состав на игру.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кросби — 12 (Гюнтцель, Раст), 3:37 — 1:0. Ватанен — 2 (Куокканен, Зэйджак), 24:48 — 1:1. Братт — 2 (Заха, Смит), 62:50 — 1:2.

Вратари: Джерри — Блэквуд.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (10+13+11+2) — 35 (12+14+7+2).

Наши: — - Куликов (20.47/0/-1), Мальцев (13.40/2/-1).

21 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.