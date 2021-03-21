«Нью-Джерси» победил «Питтсбург» в овертайме, Гусев пропускал игру
22:33
«Нью-Джерси» победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дьяволы» переиграл соперника в овертайме — 2:1.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев не попал в состав на игру.
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«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кросби — 12 (Гюнтцель, Раст), 3:37 — 1:0. Ватанен — 2 (Куокканен, Зэйджак), 24:48 — 1:1. Братт — 2 (Заха, Смит), 62:50 — 1:2.
Вратари: Джерри — Блэквуд.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 36 (10+13+11+2) — 35 (12+14+7+2).
Наши: — - Куликов (20.47/0/-1), Мальцев (13.40/2/-1).
21 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.
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