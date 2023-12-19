«Питтсбург» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Пингвигз» голы забили Евгений Малкин, Райли Смит, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. За «Уайлд» отличились Райан Хартман, Джейкоб Мидлтон и Винни Лантьери.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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