«Виннипег» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

У «Джетс» голы забили Габриэль Виларди и Кол Перфетти. За «Канадиенс» отличились Джош Андерсон, Кристиан Дворак и Джастин Бэррон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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