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«Питтсбург» хочет заполучить форварда «Лос-Анджелеса» Картера

08:12
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«Питтсбург» и «Лос-Анджелес» обсуждают возможную сделку, в результате которой нападающий «Кингз» Джефф Картер может перебраться в стан «Пингвинз», пишет в Twitter инсайдер Боб Маккензи.

Условия сделки пока не уточняются. Пока известно лишь то, что «Лос-Анджелес» сохранит часть зарплаты 36-летнего хоккеиста в своей платежке.

Контракт Картера с зарплатой в 5,27 миллиона долларов истекает летом 2022 года.

В этом регулярном чемпионате Картер провел 40 матчей и набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «-6».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TSNBobMcKenzie/status/1381434937237180419

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