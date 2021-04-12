«Питтсбург» хочет заполучить форварда «Лос-Анджелеса» Картера

«Питтсбург» и «Лос-Анджелес» обсуждают возможную сделку, в результате которой нападающий «Кингз» Джефф Картер может перебраться в стан «Пингвинз», пишет в Twitter инсайдер Боб Маккензи.

Условия сделки пока не уточняются. Пока известно лишь то, что «Лос-Анджелес» сохранит часть зарплаты 36-летнего хоккеиста в своей платежке.

Контракт Картера с зарплатой в 5,27 миллиона долларов истекает летом 2022 года.

В этом регулярном чемпионате Картер провел 40 матчей и набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «-6».