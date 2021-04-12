«Лос-Анджелес» подтвердил обмен Картера в «Питтсбург»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Джефф Картер продолжит карьеру в «Питтсбурге», сообщается на официальном сайте «Кингз».

В результате обмена клуб из Калифорнии получил выбор в третьем раунде драфта-2022 и выбор в четвертом раунде драфта-2023.

Отмечается, что «Лос-Анджелес» сохранил 50 процентов 5,2-миллионной зарплаты 36-летнего форварда в своей платежной ведомости.

В этом регулярном чемпионате Картер провел 40 матчей и набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «-6».