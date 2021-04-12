«Лос-Анджелес» подтвердил обмен Картера в «Питтсбург»
08:52
Нападающий «Лос-Анджелеса» Джефф Картер продолжит карьеру в «Питтсбурге», сообщается на официальном сайте «Кингз».
В результате обмена клуб из Калифорнии получил выбор в третьем раунде драфта-2022 и выбор в четвертом раунде драфта-2023.
Отмечается, что «Лос-Анджелес» сохранил 50 процентов 5,2-миллионной зарплаты 36-летнего форварда в своей платежной ведомости.
В этом регулярном чемпионате Картер провел 40 матчей и набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «-6».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/kings/news/la-kings-trade-jeff-carter-to-penguins-for-nhl-draft-picks/c-323556018?linkId=100000040110949
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