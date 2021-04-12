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«Бостон» выменял Холла у «Баффало»

07:10
Тэйлор Холл. Фото Instagram
Тэйлор Холл. Фото Instagram
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«Бостон» пополнился нападающим «Баффало» Тэйлором Холлом, сообщает в своем твиттере инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Помимо Холла, в составе «Брюинз» продолжит карьеру форвард Кертис Лазар. В общем «Сэйбрз» получили нападающего Андерса Бьорка и выбор во втором раунде драфта-2021.

Отмечается, что «Баффало» сохранил 50 процентов 8-миллионной зарплаты Холла в своей платежке.

В этом сезоне 29-летний Холл провел за «Баффало» 37 игр в регулярном чемпионате и набрал 19 (2+17) очков при показателе полезности «-23». На счету Лазара — 5+4 в 33 встречах.

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