«Питтсбург» в овертайме обыграл «Филадельфию», у Малкина результативная передача

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 5:4.

Победную шайбу на 31-й секунде овертайма забросил Крис Летанг. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

После этого матча «Питтсбург» с 70 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 39 очками — на 13-й строчке.