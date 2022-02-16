«Тампа» переиграла «Нью-Джерси». Кучеров набрал 2 очка

«Тампа» на выезде выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. По ходу встречи «Лайтнинг» проигрывали 1:3. «Дэвилз» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал одну голевую передачу и забросил одну шайбу. На счету Михаила Сергачева один ассист.

«Тампа» поднялась на первое место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» опустился на 14-ю строчку.