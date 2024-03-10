«Эдмонтон» выиграл у «Питтсбурга», Макдэвид набрал 3 очка

«Эдмонтон» на выезде победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал нападающий Коннор Макдэвид. Канадец в этом сезоне набрал 103 (24+79) очка, отставая в гонке бомбардиров от Никиты Кучерова (107) и Нэйтана Маккиннона (111).

«Эдмонтон» прервал серию из двух поражений. Клуб набрал 81 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Питтсбург» проиграл третий матч подряд. «Пингвинз» с 64 очками — на 13-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Макдэвид — 24, 1:08 — 0:1. Экхольм — 5 (Бушар, Макдэвид), 8:53 — 0:2. Нерс — 7 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 50:42 — 0:3. Нерс — 8 (Экхольм), 55:58 — 0:4.

Вратари: Джерри — Пикар (Скиннер, 38:44, Пикар, 40:00).

Штраф: 25 — 17.

Броски: 40 (13+12+15) — 43 (13+12+18).

Наши: Малкин (18.37/0/0) — -.

10 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena