«Питтсбург» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» на выезде победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» прервал серию из двух поражений. Клуб набрал 81 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Питтсбург» проиграл третий матч подряд. «Пингвинз» с 64 очками — на 13-й строчке таблицы «Востока».