«Миннесота» встретится с «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 10 марта. Игра состоится на спортивной арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота (США). Начало — в 22.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Нэшвилл» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Уайлд» набрал 67 очка и занимает 12-е место в Западной конференции, а «Предаторз» с 77 баллами располагаются на 6-й строчке «Запада».

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