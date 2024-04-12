Кросби стал 14-м игроком, сделавшим 1000 результативных передач в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (6:5 ОТ).

Теперь на счету 36-летнего канадца 1000 результативных передач в НХЛ. Он стал 14-м игроком в лиге с таким показателем. Лидирует по голевым пасам Уэйн Гретцки, у которого 1963 передачи.

В текущем сезоне Кросби провел 79 матчей, в которых набрал 89 (41+48) очков.