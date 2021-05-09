«Питтсбург» в последнем матче регулярного сезона победил «Баффало»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Джефф Картер. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

После этого матча «Питтсбург» с 77 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 37 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Баффало» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Картер — 17 (Годро), 21:58 — 1:0.

Вратари: Лагас — Хаузер (58:42).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (3+6+14) — 29 (11+13+5).

Наши: Малкин (13.58/0/0) — -.

8 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena.