НХЛ смягчила ковид-протокол для команд в плей-офф

Национальная хоккейная лига ослабила протокол COVID-19 для полностью вакцинированных команд в плей-офф Кубка Стэнли, сообщает TSN.

Новый протокол предоставит игрокам, принимающим участие в плей-офф, большую свободу в отношении масок, тестирования, командных встреч, общественных мероприятий и путешествий после того, как 85% персонала, хоккеистов и тренеров, которые участвуют в выездных матчах с клубом, будут полностью вакцинированы.

В меморандуме отмечается, что представитель команды, который решил не вакцинироваться, должен продолжать соблюдать все профилактические меры, которые были предусмотрены в предыдущем протоколе COVID-19.

Полостью вакцинированные представители команд смогут объединяться в группы до восьми человек, включая друзей и родственников, при условии, что каждый из них также был полностью вакцинирован. Во время этих собраний не обязательно ношение масок и социальное дистанцирование.

Они также могут не носить маски в закрытых зонах арен и тренировочных площадок, а также на командных и общественных собраниях.

Полностью вакцинированные игроки больше не должны будут сдавать ПЦР-тесты в выходные дни. Они также смогут посещать гостиничные номера других полностью вакцинированных лиц, есть в самолетах и автобусах, есть и пить в ресторанах на открытом воздухе.