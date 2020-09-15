Питер Лавиолетт: «Вашингтон» ставит перед собой максимальные задачи»

Новый главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.

— Я благодарен за возможность поработать с таком клубе, — цитирует тренера сайт «Кэпиталз». — Это организация, которая имеет победные традиции и ставит перед собой максимальные задачи. С нетерпением жду возможности поработать с группой отличных хоккеистов и постараюсь поделиться с ними своими взглядами на игру и команду.

Ранее Лавиолетт возглавлял «Айлендерс», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Каролину», с которой в сезоне-2005/06 стал обладателем Кубка Стэнли. С поста главного тренера «Нэшвилла» Лавиолетт был уволен 6 января 2020 года. Под его руководством клуб в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли.