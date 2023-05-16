Питер Дебур — единственный тренер в истории НХЛ, выведший 4 клуба в финал конференции в первом же сезоне

«Даллас» обыграл «Сиэтл» (2:1) в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Главный тренер «Старз» Питер Дебур вывел свою команду в полуфинал Кубка Стэнли с первой попытки — он работает в клубе с лета 2022 года.

Дебур — единственный тренер в истории НХЛ, которому четыре раза удалось дойти до полуфинала плей-офф НХЛ в первом же сезоне работы с командой. До «Далласа» он делал это с «Вегасом», «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси».