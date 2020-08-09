Питер Дебур: «Дали сыграть и Флери, и Ленеру, потому что они оба для нас важны»
09:58
Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур поделился мнением о вратарском вопросе в команде. Ранее «Голден Найтс» в овертайме обыграли «Колорадо» (4:3 ОТ). Робин Ленер сыграл в воротах в двух матчах кругового турнира, а Марк-Андре Флери — в одном.
«Мы еще не думали о первой игре следующей серии, пока мы просто наслаждаемся сегодняшним днем, — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ. — В круговом турнире мы дали сыграть обоим ребятам, потому что они оба нам нужны, и оба будут играть. Посмотрим, во что это все выльется».
В первом раунде плей-офф «Вегас» сыграет с «Чикаго».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/five-takeaways-from-august-8-nhl-action/c-318349822
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