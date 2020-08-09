Питер Дебур: «Дали сыграть и Флери, и Ленеру, потому что они оба для нас важны»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур поделился мнением о вратарском вопросе в команде. Ранее «Голден Найтс» в овертайме обыграли «Колорадо» (4:3 ОТ). Робин Ленер сыграл в воротах в двух матчах кругового турнира, а Марк-Андре Флери — в одном.

«Мы еще не думали о первой игре следующей серии, пока мы просто наслаждаемся сегодняшним днем, — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ. — В круговом турнире мы дали сыграть обоим ребятам, потому что они оба нам нужны, и оба будут играть. Посмотрим, во что это все выльется».

В первом раунде плей-офф «Вегас» сыграет с «Чикаго».