"Передаю большой привет "Рейнджерс". Дедушка Панарина обратился к клубу НХЛ

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин опубликовал новый пост в Instagram. 27-летний хоккеист приехал в гости к дедушке и бабушке.

– От знаменитого дедушки передаю большой привет "Рейнджерс", – сказал дедушка Панарина на видео.

"Еще раз хочу выразить благодарность Дедушке и Бабушке. Спасибо за все что вы сделали для меня", – подписал Панарин видео в Instagram.

Ранее Панарин сделал татуировки над коленями две татуировки. На одной ноге у хоккеиста число "1939", на другой - "1945". Спортсмен позже пояснил, что это годы рождения его дедов.

Панарин сделал татуировки "1939" и "1945". Угадаете, что они означают?