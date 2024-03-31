Павлычев забросил пятую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Лос-Анджелеса»

«Онтарио Рейн» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бейкерсфилд» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Лос-Анджелеса» форвард Никита Павлычев отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 24 матча в АХЛ, в которых набрал 8 (5+3) очков.