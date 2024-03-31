«Колорадо» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 100 очков в 74 матчах. «Эвеланш» обеспечили себе попадание в плей-офф.

«Нэшвилл» идет на шестой строчке, у «Предаторз» 90 очков в 74 играх.