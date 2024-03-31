«Тампа» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Тампа-Бэй» дома победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У гостей сделал дубль Энтони Чирелли (одна шайба — в пустые ворота), по одному голу у Даррена Рэддиша и Стивена Стэмкоса. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал результативную передачу. Единственную шайбу гостей забросил Кайл Палмьери.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отбил 36 бросков из 39.