Патрик Кейн: "Сейчас трудно назвать лучшим в мире кого-то, кроме Кучерова"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн в интервью "СЭ" заявил, что россиянин Никита Кучеров является лучшим игроком мира на данный момент. Также он добавил, что регулярно смотрит игры с участием российского нападающего.

– Можете ли назвать Никиту Кучерова лучшим игроком мира на данный момент?

– Он играет так, что трудно назвать кого-то другого! У него великолепный сезон, он один из тех парней, на которых я люблю регулярно смотреть, когда сам не играю. Потому что из его игры можно многое извлечь для себя. В этом нет ничего удивительного, потому что то же самое он делал и в прошлом сезоне. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Кейна