Патрик Кейн: «Чикаго» отлично начал игру с «Виннипегом». Это предопредилило стиль игры"

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн прокомментировал победу над «Виннипегом» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:1. Форвард причастен ко всем четырем шайбам «Блэкхокс», на его счету гол и три передачи.

— У нас был отличный старт, — цитирует официальный сайт НХЛ Кейна. — Он предопределил стиль нашей игры. У них был рывок во втором периоде, мы его провели не очень. Но Робин сдделал несколько классных сейвов, мы удержали победный счет и вошли с ним в третий период.

Легче всего играть в хоккей, когда ведешь в счете. Можно сосредоточиться на оборонительных действиях и том месте, где ты должен находиться на льду. Соперник пытается отыграться, идет в атаку, и у нас появляется больше вариантов в нападении.