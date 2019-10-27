Пастрняк забросил 11-ю шайбу в сезоне, он повторил достижение Ковальчука и Кучерова

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:0). Для него это 11-я шайба в сезоне.

Чешский хоккеист стал седьмым игроком в НХЛ, который за стартовые 10 матчей сезона забросил не менее 11 шайб. Он повторил результат Никиты Кучерова (2017 год), Ильи Ковальчука (2003), а также Александра Стина (2013), Скотта Янга (2000) и Кевина Стивенса (1992), которые забросили по 11 шайб. Больше забил только Марио Лемье — 14 голов в сезоне-1993/94.

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