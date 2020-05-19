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«Папа, обними меня». Ковальчуку мешают тренироваться

02:53
Семья Ильи Ковальчука. Фото Instagram
Семья Ильи Ковальчука. Фото Instagram
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Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в сториз своего Instagram. Она показала одно из тренировочных упражнений форварда. Во время занятия к нему подошла дочь.

— Папа, обними меня, — попросила Ева Ковальчук.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ковальчук в текущем регулярного чемпионате выступал за три команды — «Лос-Анджелес». «Монреаль» и «Вашингтон».

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