Панарин занял 16-е место в голосовании за «Леди Бинг Трофи»

Стали известны подробности голосования за обладателя приза за честную борьбу и джентльменское поведение — «Леди Бинг Трофи».

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон выиграл приз, набрав 984 балла при 64 первых местах.

Второе место занял нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс (616 баллов, 21 первое место), третье — Райан О'Райлли из «Сент-Луиса» (561 балл, 10 первых мест).

В бюллетенях также были упомянуты два россиянина. Артемий Панарин из «Рейнджерс» занял 16-е место (37 баллов, 2 первых места). Евгений Дадонов из «Флориды» разделил 36-е место с Ником Сузуки из «Монреаля» (5 баллов, без первых мест).

В голосовании участвовали члены Ассоциации хоккейных журналистов. Каждый из них должен был назвать пятерых кандидатов, баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.