Панарин забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» вышли вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». В конце второго периода счет стал 2:1.

Российский нападающий Артемий Панарин оформил дубль. Теперь у него 40 голов в текущем сезоне.