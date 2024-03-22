Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Бостоном»

«Рейнджерс» выиграли у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Брюинз».

Российский нападающий Артемий Панарин оформил хет-трик. Теперь на его счету 41 гол в этом сезоне.

«Бостон» с 97 очками лидирует в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на второй строчке — 96 очков.