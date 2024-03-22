Панарин забросил 39-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 8-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него это 39-й гол в текущем сезоне.