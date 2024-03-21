Генменеджер «Каролины»: «Думаю, что обмен пошел Кузнецову на пользу»
Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл рассказал, что «ураганы» несли финансовые риски при обмене форварда Евгения Кузнецова.
«Может быть, последние полтора года прошли для него не так хорошо, но я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу. Мы потратили немного выборов на драфте и, скорее, несли финансовый риск, но наш владелец Том Дандон был готов взять на себя этот риск», — цитирует Уодделла The Athletic.
Кузнецов был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили выбор третьего раунда драфта-2025.
За «ураганов» форвард сыграл 7 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.
«Харрикейнз» занимают четвертое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 69 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|69
|45
|24
|94
|2
|Каролина
|69
|43
|26
|92
|3
|Филадельфия
|69
|35
|34
|78
|4
|Вашингтон
|68
|33
|35
|75
|5
|Айлендерс
|68
|29
|39
|73
|6
|Нью-Джерси
|69
|33
|36
|70
|7
|Питтсбург
|68
|30
|38
|69
|8
|Коламбус
|69
|23
|46
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|70
|41
|29
|97
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|68
|39
|29
|87
|4
|Тампа-Бэй
|68
|37
|31
|80
|5
|Детройт
|69
|35
|34
|76
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|71
|7
|Монреаль
|68
|25
|43
|62
|8
|Оттава
|67
|28
|39
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|68
|44
|24
|93
|2
|Колорадо
|69
|44
|25
|93
|3
|Даллас
|70
|42
|28
|93
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Миннесота
|70
|34
|36
|76
|6
|Сент-Луис
|69
|36
|33
|75
|7
|Аризона
|69
|28
|41
|61
|8
|Чикаго
|69
|19
|50
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|69
|43
|26
|94
|2
|Эдмонтон
|66
|41
|25
|86
|3
|Лос-Анджелес
|69
|36
|33
|83
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|79
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|67
|28
|39
|68
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|49
|8
|Сан-Хосе
|68
|16
|52
|39
|21.03
|02:30
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 7
|21.03
|03:00
|
Даллас – Аризона
|5 : 2
|21.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|6 : 0
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|67
|118
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|69
|117
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|57
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|65
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97