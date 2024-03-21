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Сегодня, 17:00

Генменеджер «Каролины»: «Думаю, что обмен пошел Кузнецову на пользу»

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Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл рассказал, что «ураганы» несли финансовые риски при обмене форварда Евгения Кузнецова.

«Может быть, последние полтора года прошли для него не так хорошо, но я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу. Мы потратили немного выборов на драфте и, скорее, несли финансовый риск, но наш владелец Том Дандон был готов взять на себя этот риск», — цитирует Уодделла The Athletic.

Кузнецов был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили выбор третьего раунда драфта-2025.

За «ураганов» форвард сыграл 7 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

«Харрикейнз» занимают четвертое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 69 матчах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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НХЛ: «Бостон» — «Рейнджерс», «Каролина» — «Филадельфия». Расписание матчей 22 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 69 45 24 94
2 Каролина 69 43 26 92
3 Филадельфия 69 35 34 78
4 Вашингтон 68 33 35 75
5 Айлендерс 68 29 39 73
6 Нью-Джерси 69 33 36 70
7 Питтсбург 68 30 38 69
8 Коламбус 69 23 46 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 41 29 97
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 68 39 29 87
4 Тампа-Бэй 68 37 31 80
5 Детройт 69 35 34 76
6 Баффало 70 33 37 71
7 Монреаль 68 25 43 62
8 Оттава 67 28 39 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 68 44 24 93
2 Колорадо 69 44 25 93
3 Даллас 70 42 28 93
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Миннесота 70 34 36 76
6 Сент-Луис 69 36 33 75
7 Аризона 69 28 41 61
8 Чикаго 69 19 50 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 69 43 26 94
2 Эдмонтон 66 41 25 86
3 Лос-Анджелес 69 36 33 83
4 Вегас 68 36 32 79
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 67 28 39 68
7 Анахайм 69 23 46 49
8 Сан-Хосе 68 16 52 39
Результаты / календарь
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25.03
26.03
21.03 02:30
Вашингтон – Торонто
 3 : 7
21.03 03:00
Даллас – Аризона
 5 : 2
21.03 05:00
Лос-Анджелес – Миннесота
 6 : 0
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 67 118
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 69 117
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 57
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 68 48
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 65 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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