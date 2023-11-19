Панарин забил ««Нью-Джерси» и продлил результативную серию до 15 матчей

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

32-летний россиянин забросил шайбу на девятой минуте, реализовав большинство, и открыл счет в матче.

Панарин продлил результативную серию до 15 матчей, отличившись во всех играх сезона. На его счету 25 (9+16) очков.