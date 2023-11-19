«Тампа» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Эдмонтон» — 6:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Лайтнинг» 3 (2+1) очка набрал Никита Кучеров, по шайбе забросили Таннер Жанно, Стивен Стэмкос, Люк Гленденинг и Михаил Сергачев, у которго 3 (1+2) очка и гол в пустые ворота. У «Ойлерз» дубль оформил Дерек Райан, по голу забили Джеймс Хэмблин и Эван Бушар, у Коннора Макдэвида «-2».

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