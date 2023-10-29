Российский вратарь «Айлендерс» Варламов стал третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ.

35-летний россиянин отразил все 34 броска по своим воротам в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (2:0).

Первой звездой стал нападающий «Анахайма» Фрэнк Ватрано, на счету которого хет-трик в игре с «Филадельфией» (7:4).

Вторая звезда дня — форвард «Нэшвилла» Райан О'Райлли, отметившийся дублем в матче с «Торонто» (3:2 ОТ).