Панарин вышел на пятое место по числу очков за «Рейнджерс» в одном сезоне

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу на Алексиса Лафренье в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

Теперь у россиянина 104 (43+61) очка в 74 матчах сезона-2023/24. Панарин вышел на чистое пятое место по числу результативных действий за один сезон в истории «Рейнджерс», опередив Майка Роджерса, у которого было 103 (38+65) очка в сезоне-1981/82.

Рекорд по числу набранных очков за один сезон в истории «Рейнджерс» принадлежит Яромиру Ягру, который набрал 123 (54+69) очка в 82 играх сезона-2005/06.