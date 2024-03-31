Федотов попал в запас «Филадельфии» на матч с «Чикаго»

Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним россиянином 28 марта. На следующий день «Филадельфия» сообщила о переходе Федотова в клуб.

В сезоне-2023/24 Федотов провел за ЦСКА 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и 5 игр в плей-офф.

Матч «Филадельфия» — «Чикаго» состоится в воскресенье, 31 марта и начнется в 2.00 (мск).