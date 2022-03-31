Панарин вторым среди россиян в НХЛ достиг отметки в 80 очков в нынешнем сезоне

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (5:4 ОТ).

Панарин стал вторым россиянином в сезоне-2021/22, которому удалось достичь отметки в 80 очков. После игры с «Ред Уингз» у форварда 80 (18+62) очков в 63 матчах.

Первым из россиян, кому удалось набрать 80 очков в этом сезоне, стал Кирилл Капризов из «Миннесоты». Сейчас у него 82 (37+45) очка в 64 играх.