Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:50

Панарин вторым среди россиян в НХЛ достиг отметки в 80 очков в нынешнем сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (5:4 ОТ).

Панарин стал вторым россиянином в сезоне-2021/22, которому удалось достичь отметки в 80 очков. После игры с «Ред Уингз» у форварда 80 (18+62) очков в 63 матчах.

Первым из россиян, кому удалось набрать 80 очков в этом сезоне, стал Кирилл Капризов из «Миннесоты». Сейчас у него 82 (37+45) очка в 64 играх.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
0
Читайте также
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Панарин обогнал Овечкина, Макдэвид первым в сезоне набрал 100 очков
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 44 23 96
2 Рейнджерс 68 44 24 93
3 Питтсбург 68 40 28 90
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 67 32 35 69
6 Айлендерс 65 29 36 67
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 96
2 Тампа-Бэй 66 42 24 90
3 Торонто 66 42 24 89
4 Бостон 66 41 25 87
5 Детройт 67 26 41 61
6 Баффало 68 24 44 59
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 67 18 49 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 47 20 100
2 Миннесота 65 41 24 86
3 Сент-Луис 66 37 29 83
4 Нэшвилл 67 39 28 82
5 Даллас 65 37 28 77
6 Виннипег 68 33 35 76
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 67 21 46 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 66 40 26 88
2 Лос-Анджелес 69 36 33 82
3 Эдмонтон 68 38 30 81
4 Вегас 69 37 32 78
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Сан-Хосе 66 29 37 66
7 Анахайм 68 27 41 65
8 Сиэтл 67 21 46 48
Результаты / календарь
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
31.03 02:00
Баффало – Виннипег
 2 : 3 Б
31.03 02:30
Детройт – Рейнджерс
4 : 5 ОТ
31.03 04:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 4 : 3 Б
31.03 05:00
Аризона – Сан-Хосе
 5 : 2
31.03 05:00
Ванкувер – Сент-Луис
 3 : 4
31.03 05:00
Сиэтл – Вегас
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 100
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 97
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 66 93
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 49
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 68 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 44 2.11
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 52 2.13
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости