Панарин повторил достижения Ягра и Гретцки по голевым передачам в «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2).

После этой игры на счету 30-летнего россиянина 60 голевых пасов в сезоне-2021/22.

Панарин во второй раз в карьере достигает отметки в 60 результативных передач за один сезон. В первый раз ему это также удавалось в составе «Рейнджерс» в сезоне-2019/20.

Россиянин стал четвертым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось сделать 60 результативных передач в двух сезонах. До него это делали Марк Мессье (1991/92, 1992/93), Уэйн Гретцки (1996/97, 1997/98) и Яромир Ягр (2005/06, 2006/07).

Рекорд по числу сезонов с 60 или более голевыми передачами в истории «Рейнджерс» принадлежит Брайану Литчу, который провел 3 таких сезона (1990/91, 1991/92, 1995/96).