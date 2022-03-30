Крайдеру остался один гол в большинстве до повторения рекорда «Рейнджерс», который установил Ягр

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер забросил шайбу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2).

Для Крайдера этот гол стал 23-м в сезоне-2021/22 при численном преимуществе. Он повторил достижение Вика Хэдфилда в сезоне-1971/72 и делит с ним второе место по количеству шайб в большинстве за один сезон.

Рекорд по голам в большинстве за один сезон в истории «Рейнджерс» принадлежит Яромиру Ягру. В сезоне-2005/06 чех забросил 24 шайбы при численном преимуществе.