Панарин в матче с «Виннипегом» забросил пятую шайбу в сезоне
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
Российский форвард, который 30 октября отметил 32-летие, забросил шайбу на 19-й минуте открыл счет во встрече.
На данный момент на счету Панарина 13 (5+8) очков в 9 матчах сезона.
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|02:00
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Тампа-Бэй – Сиэтл
|- : -
|31.10
|02:00
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Филадельфия – Каролина
|- : -
|31.10
|02:00
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Питтсбург – Анахайм
|- : -
|31.10
|02:00
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Бостон – Флорида
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|31.10
|02:30
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Виннипег – Рейнджерс
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