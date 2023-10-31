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Сегодня, 03:19

Панарин в матче с «Виннипегом» забросил пятую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Российский форвард, который 30 октября отметил 32-летие, забросил шайбу на 19-й минуте открыл счет во встрече.

На данный момент на счету Панарина 13 (5+8) очков в 9 матчах сезона.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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