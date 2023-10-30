Кросби прокомментировал смерть бывшего нападающего «Питтсбурга» Джонсона

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал смерть бывшего одноклубника Адама Джонсона.

«Мы все думали об этом. Наши мысли и молитвы с его семьей и близкими. Просто отличный парень, отличный товарищ по команде, у него было потрясающее отношение, пока он был здесь». Он просто был искренне рад, что играет в НХЛ.

То, как он катался...Есть некоторые парни, которые могут летать, когда выходят на лед. Он был одним из таких», – сказал Кросби в интервью пресс-службе клуба.

В матче хоккейной лиги Великобритании Джонсон, выступавший за «Ноттингем Пантерз», в столкновении с соперником получил глубокий порез шеи. Он сразу же покинул лед в сопровождении врачей, но его жизнь спасти не удалось.