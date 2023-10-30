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Сегодня, 22:30

Кросби прокомментировал смерть бывшего нападающего «Питтсбурга» Джонсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал смерть бывшего одноклубника Адама Джонсона.

«Мы все думали об этом. Наши мысли и молитвы с его семьей и близкими. Просто отличный парень, отличный товарищ по команде, у него было потрясающее отношение, пока он был здесь». Он просто был искренне рад, что играет в НХЛ.

То, как он катался...Есть некоторые парни, которые могут летать, когда выходят на лед. Он был одним из таких», – сказал Кросби в интервью пресс-службе клуба.

В матче хоккейной лиги Великобритании Джонсон, выступавший за «Ноттингем Пантерз», в столкновении с соперником получил глубокий порез шеи. Он сразу же покинул лед в сопровождении врачей, но его жизнь спасти не удалось.

Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
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«Виннипег» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 12
2 Нью-Джерси 8 5 3 11
3 Каролина 9 5 4 10
4 Айлендерс 7 4 3 9
5 Филадельфия 8 4 4 9
6 Вашингтон 8 4 4 9
7 Коламбус 8 3 5 8
8 Питтсбург 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 15
2 Торонто 8 5 3 11
3 Монреаль 8 5 3 11
4 Детройт 9 5 4 11
5 Тампа-Бэй 8 4 4 10
6 Флорида 7 4 3 8
7 Оттава 8 4 4 8
8 Баффало 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 8 6 2 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 8 4 4 9
4 Нэшвилл 8 4 4 8
5 Миннесота 9 3 6 8
6 Сент-Луис 7 3 4 7
7 Аризона 7 3 4 6
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 8 1 17
2 Ванкувер 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Анахайм 8 4 4 8
5 Сиэтл 9 2 7 6
6 Эдмонтон 8 2 6 5
7 Калгари 9 2 7 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
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Нью-Джерси – Миннесота
 4 : 3
30.10 00:00
Вашингтон – Сан-Хосе
 3 : 1
30.10 02:00
Эдмонтон – Калгари
 5 : 2
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Лидеры
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Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 8 18
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

 9 15
Йеспер Братт

Йеспер Братт

Нью-Джерси

 8 14
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 9 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 8 8
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 8 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.32
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