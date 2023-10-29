Панарин в матче с «Ванкувером» забросил четвертую шайбу в сезоне
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
31-летний россиянин забросил шайбу на 10-й минуте, реализовав большинство, и открыл счет в матче.
На данный момент на счету Панарина 11 (4+7) очков в 8 матчах сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
|29.10
|01:00
|
Флорида – Сиэтл
|3 : 2
|29.10
|02:00
|
Монреаль – Виннипег
|- : -
|29.10
|02:00
|
Питтсбург – Оттава
|- : -
|29.10
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|- : -
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|0 : 2
|29.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|4 : 1
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -
|29.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|- : -
|29.10
|20:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
Новости