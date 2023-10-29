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Сегодня, 05:32

Панарин в матче с «Ванкувером» забросил четвертую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

31-летний россиянин забросил шайбу на 10-й минуте, реализовав большинство, и открыл счет в матче.

На данный момент на счету Панарина 11 (4+7) очков в 8 матчах сезона.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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