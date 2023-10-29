«Монреаль» по буллитам обыграл «Виннипег»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграл «Виннипег» со счетом 4:3.

В составе «Канадиенс» победный буллит реализовал Ник Сузуки.

После этого матча «Монреаль» с 11 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Виннипег» с 9 очками — на шестой строчке Запада.