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Сегодня, 03:49

Панарин в матче с «Филадельфией» забросил шайбу впервые за 9 игр

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

31-летний россиянин забросил шайбу на 17-й минуте и сделал счет 1:1. Форвард не забивал на протяжении восьми игр.

На данный момент на счету Панарина 36 (7+29) очков в 32 матчах сезона.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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