Панарин в матче с «Филадельфией» забросил шайбу впервые за 9 игр

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

31-летний россиянин забросил шайбу на 17-й минуте и сделал счет 1:1. Форвард не забивал на протяжении восьми игр.

На данный момент на счету Панарина 36 (7+29) очков в 32 матчах сезона.