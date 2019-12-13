Панарин стал шестым среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:3). Нападающий в общей сложности набрал 4 (3+1) очка в этой встрече.

Благодаря этому игрок вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов — на его счету 361 очко в лиге. По этому показателю он обошел Сергея Макарова.

Первое место занимает Александр Овечкин (529), второе — Сергей Федоров (422), тройку замыкает Евгений Малкин (418).

Panarin also passes Sergei Makarov for the 6th most points by a Russian player within their first 5 career NHL seasons (361). Only with more: Alex Ovechkin (529), Sergei Fedorov (422), Evgeni Malkin (418), Alex Mogilny (397), Ilya Kovalchuk (379) https://t.co/GigRmoShjl — StatsCentre (@StatsCentre) 13 декабря 2019 г.

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