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Панарин стал шестым среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов

09:31
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Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:3). Нападающий в общей сложности набрал 4 (3+1) очка в этой встрече.

Благодаря этому игрок вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов — на его счету 361 очко в лиге. По этому показателю он обошел Сергея Макарова.

Первое место занимает Александр Овечкин (529), второе — Сергей Федоров (422), тройку замыкает Евгений Малкин (418).

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