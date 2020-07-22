НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин рассказал, что ему помогло освоиться в Нью-Йорке

03:31
Теги:

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в видеоконференции рассказал об адаптации в Нью-Йорке. Россиянин в прошлом году перебрался в новую команду из «Коламбуса».

— Понятное дело, чувствовал где-то давление, но старался всегда по максимуму, — сказал Панарин. — Уже не первую команду меняю, поэтому есть опыт в адаптации. Партнеры по команде помогли очень здорово, повезло и то, что забил в первых играх, отдал передачи, расслабился. Было много удачи. (Виктория Булахова)

Полностью интервью Артемия Панарина

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир