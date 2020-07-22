Панарин рассказал, что ему помогло освоиться в Нью-Йорке

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в видеоконференции рассказал об адаптации в Нью-Йорке. Россиянин в прошлом году перебрался в новую команду из «Коламбуса».

— Понятное дело, чувствовал где-то давление, но старался всегда по максимуму, — сказал Панарин. — Уже не первую команду меняю, поэтому есть опыт в адаптации. Партнеры по команде помогли очень здорово, повезло и то, что забил в первых играх, отдал передачи, расслабился. Было много удачи. (Виктория Булахова)

Полностью интервью Артемия Панарина