Панарин пропустит Матч звезд НХЛ-2024 из-за того, что ждет второго ребенка

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин объявил, что пропустит Матч звезд НХЛ-2024 из-за того, что его жена в ближайшее время должна родить ему второго ребенка.

«Привет, фанаты «Рейнджерс»! К сожалению, в этом году я не смогу попасть на Матч звезд, потому что мы с женой ждем второго ребенка, я с нетерпением ожидаю этого момента. Спасибо вам за любовь и поддержку, голосуйте за моих одноклубников», — заявил россиянин в видео, опубликованном в соцсетях клуба.

Панарин дважды в карьере выступал на Матче звезд НХЛ — в 2020 и 2023 годах.

32-летний россиянин женат на Алисе Знарок, дочери бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка. В 2022 году у пары родился сын.

Матч звезд НХЛ-2024 пройдет в Торонто 3 февраля.