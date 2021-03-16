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Бобровский вошел в историю НХЛ с победной серией из шести матчей

10:02
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал очередную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (6:3).

Россиянин выиграл шестой раз подряд. Эта победная серия стала для него 10-й в карьере, сообщает пресс-служба НХЛ.

Бобровский — седьмой вратарь в истории лиги с подобным достижением.

13 серий с 6-ю или более победами есть у Жака Планта и Марка-Андре Флери, 11 — Мартин Бродер, Майк Вернон и Тони Эспозито, 10 — Патрик Руа и Бобровский.

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