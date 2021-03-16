Бобровский вошел в историю НХЛ с победной серией из шести матчей
10:02
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал очередную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (6:3).
Россиянин выиграл шестой раз подряд. Эта победная серия стала для него 10-й в карьере, сообщает пресс-служба НХЛ.
Бобровский — седьмой вратарь в истории лиги с подобным достижением.
13 серий с 6-ю или более победами есть у Жака Планта и Марка-Андре Флери, 11 — Мартин Бродер, Майк Вернон и Тони Эспозито, 10 — Патрик Руа и Бобровский.
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