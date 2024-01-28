«Тампа» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Нападающие «Лайтнинг» Брэндон Хагель и Брэйден Пойнт забросили по две шайбы, у российского форварда хозяев Никиты Кучерова две результативные передачи.

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